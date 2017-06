De Britse premier Theresa May heeft bij haar aankomst gezegd dat ze voorstellen gaat doen over de rechten van de Europeanen die na de brexit nog in het Verenigd Koninkrijk blijven wonen en werken. Echte onderhandelingen daarover komen er voorlopig niet, en May zal daarna ook onmiddellijk weer vertrekken zodat de 27 anderen verder kunnen praten.

"De focus moet op de toekomst van de 27 liggen", zei de Duitse bondskanselier Angela Mertkel.

Voor de nieuwe Franse president Emmanuel Macron is het zijn eerste Europese top. Hij maakte meteen duidelijk dat het Europa waarvoor hij staat vooral mensen moet beschermen: "Werken aan de strijd tegen het terrorisme, aan de problematiek van vluchtelingen en migratie, maar ook op het vlak van defensie."

De 27 lidstaten hebben opvallend snel een akkoord bereikt over nauwere militaire samenwerking. "Ik ben optimistisch in vergelijking met enkele maanden geleden", zegt premier Charles Michel (MR). "Als Emmanuel Macron bewijst dat hij in staat is om in Frankrijk structurele hervormingen op te starten, kan dat meer vertrouwen geven aan de andere Europese partners. Dat kan een momentum zijn voor sterke beslissingen in Europa.

Later vanavond praten de 27 nog over de brexit, morgen gaat het over migratie en economie.