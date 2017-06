Niall McEntegart, hoofd van het datacentrum, komt er even bij: "Dit is waar het allemaal gebeurt. Dit is letterlijk de machinekamer van het internet. Als je Facebook gebruikt, dan worden die gegevens niet op je telefoon of computer opgeslagen. Die handeling gebeurt op een locatie zoals hier, een datacentrum. Maar er gebeurt nog meer dan de gegevens opslaan van de 300 miljoen Europese gebruikers. We wisselen ook gegevens uit met onze datacentra in De Verenigde Staten.”

En over hoe de gegevens worden opgeslagen vertelt hij: “Het is niet zo dat we één rek met gegevens uit België hebben, onderverdeeld in de verschillende provincies. Of een rek met gegevens uit Nederland. Alles wordt verspreid over verschillende servers. Je kan niet zeggen wat waar staat.”