Door de Al-Nurimoskee in Mosul op te blazen, de wieg van het “kalifaat”, heeft IS volgens de Iraakse premier Al-Abadi zijn eigen verlies toegegeven. Waarom ze dat gedaan hebben? Een kat in het nauw maakt rare sprongen, weet Rudi Vranckx.

