Oussama Zariouh woonde in Molenbeek, maar zijn ouders en een zus wonen in de Marokkaanse kuststad Nador. Ze waren volkomen verbijsterd toen de politie hen van de feiten op de hoogte bracht. "We zagen zijn foto circuleren via de sociale media, begeleid door valse berichten die helemaal niet kloppen", reageren ze vol ongeloof.

Volgens vader Zariouh was Oussama zeker niet geradicaliseerd. "Hij had geen oog voor IS en was zeker geen lid van de terreurgroep. Hij was een gematigde moslim. Een normale jongen die naar muziek luisterde en op stap ging. Bidden deed hij soms, maar vaak ook niet. Hij was verre van een extremist."

De familie zegt de laatste tijd ook geen veranderingen in zijn gedrag te hebben opgemerkt. Ze hoorden Oussama deze maand nog aan de telefoon, en "hij praatte normaal zoals altijd", zegt zijn zus.