Dat de brand in Grenfell Tower zo snel en hevig kon oplaaien, was hoogst waarschijnlijk te wijten aan de gevelplaten die bij de renovatie waren gebruikt.

"We moeten uiteraard voorzichtig zijn met speculaties over de oorzaak van de brand, maar uit voorzorg is een onderzoek ingesteld naar de gevelbekleding van andere woontorens", zei premier Theresa May vanmorgen in het Britse parlement.

De gevelbekleding van drie andere woontorens is al getest. Uit dat onderzoek is gebleken dat die brandbaar is. Het gaat om drie gebouwen in Engeland.

In totaal is echter bij naar schatting 600 gebouwen een gelijkaardig materiaal gebruikt. Het gaat uitsluitend om gebouwen in Engeland. Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn niet in de schatting opgenomen.