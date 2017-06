Diamond Reynolds en haar dochtertje zaten met Castile in de auto toen hij werd doodgeschoten. De zaak kreeg onmiddellijk wereldwijd aandacht toen de vrouw enkele seconden na de schietpartij de beelden live streamde op Facebook.

In die nieuwe video die nu is vrijgegeven is te zien hoe ze zeer gespannen met haar dochtertje in de politieauto wacht na de schietpartij. Ze zijn allebei net getuigen geweest van het bloedige incident dat zich in hun auto afspeelde. Reynolds weet op dat moment nog niet zeker of haar verloofde overleden is.

Het Minnesota Bureau of Criminal Apprehension gaf de video woensdag vrij in de VS. Dat gebeurde enkele dagen na de vrijlating van de politieagent die Castile neerschoot.

