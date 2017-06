"Sommige Britse vrienden vragen mij of de brexit teruggedraaid kan worden en het Verenigd Koninkrijk in de EU zal blijven", zei Tusk bij aanvang van de top. "De Europese Unie is gebouwd op dromen die onhaalbaar leken. Dus: wie weet?"

Tusk citeerde daarop uit 'Imagine' van John Lennon: "You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one".