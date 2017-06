In Death Valley in Californië is het op dit moment "amper" 39 graden Celsius, erg warm wetende dat het daar rond deze tijd middernacht plaatselijke tijd is. Later vandaag zijn er temperaturen tot 50 graden Celsius voorspeld. Dat is nog altijd bijna 7 graden "frisser" dan de recordtemperatuur van 56,7 graden. Die luchttemperatuur is er opgemeten in juli 1913. Dat is de hoogste temperatuur op aarde sinds het begin van de metingen.