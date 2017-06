Prins Harry is -net als prins William- tegenwoordig niet weg te denken uit de Britse media. De twee broers geven meer dan ooit interviews. Ze willen zo de aandacht vestigen op een van hun projecten, Heads Together dat draait rond mentale gezondheidszorg. Harry en William hebben dan ook ervaring, want dit jaar is het exact 20 jaar geleden dat ze beiden een mentale klap van formaat kregen toen hun moeder, prinses Diana, verongelukte. Door openlijk over hun verleden te praten, hopen de prinsen taboes te doorbreken.

In Newsweek vertelt Harry dan ook over de impact van de dood van zijn moeder. Hij zocht op latere leeftijd psychologische hulp om zijn agressie te beheersen. Op zijn twaalfde liep hij voor het oog van de camera's achter de doodskist van Diana. Miljoenen mensen zagen op tv het immense verdriet. "Aan geen enkel kind zou dat gevraagd mogen worden, in geen enkele omstandigheid. Ik denk niet dat dat vandaag nog zou gebeuren", zegt Harry resoluut. Waarmee hij eigenlijk kritiek uit op de beslissingen die in 1997 bij de begrafenis van Diana werden genomen. Over zijn vader, prins Charles, of diens rol daarbij wordt in het hele verhaal met geen woord gerept.