Gisteravond liep het nieuws binnen dat de Al Nuri-moskee in de Iraakse moskee Mosul opgeblazen is. Het gebouw dat symbool staat voor het zelfverklaarde kalifaat van terreurgroep IS en voor het huidige jihadisme. Het belang ervan kan moeilijk overschat worden, zegt ook VRT-journalist Rudi Vranckx. Hij is momenteel in Erbil, op enkele kilometers van Mosul.

"Het is niet alleen een landmark van de stad Mosul, maar ook de plaats waar IS bijna drie jaar geleden, in juni 2014, zijn kalifaat uitriep. De plaats waar Umar Al Baghadi, IS-leider en zelfverklaard kalief, bijna drie jaar geleden zijn eerste publieke verschijning maakte", legt Vranckx uit in "De ochtend" op Radio 1. "De vernietiging van die moskee is extreem belangrijk."

Hoe de moskee precies vernield is, dat is niet duidelijk. Volgens IS hebben de Amerikanen hem plat gebombardeerd, de Amerikanen zeggen dat ze er niks mee te maken hebben en dat IS er zelf verantwoordelijk voor is. Vranckx gelooft meer in dat laatste scenario.

"Als je de berichten over de strijd om Mosul een beetje volgt, zag je de laatste dagen berichten opduiken dat IS bezig was met allerlei explosieven te verspreiden in de buurt van de moskee. De Iraakse antiterreurdiensten waren ook genaderd tot op 50 meter van de moskee. Voor hen was het een soort prestigeproject geworden ook: nog voor het Suikerfeest eind deze week dé plaats van het kalifaat heroveren."

"De IS-strijders zaten in de tang, er waren niet veel opties meer. Ze hebben de vlucht vooruit genomen. Via hun eigen persagentschap verklaren ze dan dat de Amerikanen het gedaan hebben. Ze willen hun nederlaag op die manier nog omzetten in een propaganda-overwinning voor de toekomst. Extremisten geloven wat ze willen geloven."