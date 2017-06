Juni 2014: In deze nu opgeblazen moskee riep Al-Baghdadi zich uit tot "kalief"

In juni 2014 riep IS-leider Umar al-Baghadi zich in de grote moskee van al-Nur in Mosul uit tot "kalief". Diezelfde moskee is nu opgeblazen.

