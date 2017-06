De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in Vaticaanstad een staatsbezoek gebracht aan paus Franciscus. Het is voor het eerst dat een Nederlands staatshoofd op staatsbezoek gaat bij een paus, die behalve geestelijk leider van 1,2 miljard rooms-katholieken ook staatshoofd is van de ministaat (44 hectare). Koningin Beatrix en prins Claus bezochten in 1985 toenmalig paus Johannes Paulus II maar dat was toen eerder een beleefdheidsbezoek te noemen.

Volgens het persbureau van het Vaticaan duurde het "gezellige en informele" gesprek -achter gesloten deuren- 35 minuten. Máxima en Franciscus hielden een onderonsje in het Spaans, want ze zijn allebei afkomstig uit Argentinië. Vorig jaar in april had het koningspaar met hun drie dochters nog een privé-audiëntie bij de paus. Toen droeg het hele gezin de gebruikelijke zwarte kledij bij de ontmoeting met de paus. Bij dit staatsbezoek hield Máxima en Willem-Alexander zich ook aan zwart. Nochtans heeft Máxima als katholieke koningin het privilège du blanc (of het recht om wit te dragen), maar Willem-Alexander is protestants: dus het werd zwart. Maar Franciscus is niet gehecht aan tradities. De Queen is op dat vlak een "durver": in 2014 schudde ze met de paus de hand in een lila-kleurig ensemble.

Willem-Alexander kreeg in de pauselijke bibliotheek ook een bevelhebbersstaf (of baton - zie video) overhandigd die wordt toegeschreven aan Willem van Oranje. De staf, die in bruikleen wordt gegeven voor een expositie in het Nationaal Militair Museum, maakten de Spanjaarden in 1574 buit bij de slag op de Mookerheide en dook recentelijk weer op. Of de staf werkelijk van Willem van Oranje is geweest, moet nader onderzoek wel nog uitwijzen.