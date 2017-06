Ook niet vergeten: “Roaming like at home” geldt niet in Turkije

De "roaming like at home", waarbij telecomoperatoren in de Europese Unie niets extra meer mogen aanrekenen voor roaming, geldt niet in Turkije. Om een dure gsm-factuur na de vakantie te vermijden, kunt u ter plaatste controleren of de roamingknop op uw gsm wel uitgeschakeld is. Bovendien bieden veel hotels, bars en restaurants in toeristische badplaatsen een gratis wifi-netwerk aan waarvan u gebruik kunt maken.