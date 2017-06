Het Griekse eiland Lesbos werd begin juni zwaar getroffen door een aardbeving. Dat roept natuurlijk vragen op over de veiligheid ter plaatste. Het reisadvies voor Griekenland blijft toch ongewijzigd. Aardbevingen zijn namelijk geen ongewoon fenomeen in Griekenland, omdat het land op actieve breuklijnen ligt.

Mocht er zich tijdens uw verblijf in Griekenland een ramp of een onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan kunt u in de eerste plaats gezinsleden of naaste vrienden in België over de toestand inlichten en hen geruststellen. In geval van nood of indien communicatie met het buitenland niet mogelijk is, kunt u ook altijd contact opnemen met de Belgische ambassade in Athene.