Wie met de auto naar Italië wil, moet daarvoor meer betalen dan bij een autorit naar Frankrijk of Spanje. Italië is een dure autobestemming, omdat niet alleen de brandstofprijzen daar de afgelopen jaren gestegen zijn, maar ook omdat u een tolvignet voor doorreisland Zwitserland moet aanschaffen als u de snelste route kiest. Het tolvignet kost 40 Zwitserse frank (37 euro) en kan gekocht worden bij de douane, in postkantoren en op verschillende andere plaatsen buiten Zwitserland. Het vignet moet binnenin aan de linkerzijde van de voorruit worden geplakt. Op de motor moet het vignet goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld op de tank, op de kuip of het windscherm. Beschadigde vignetten zijn ongeldig. De automobilistenvereniging VAB raadt vakantiegangers naar Italië bovendien aan om te tanken in Luxemburg of in Frankrijk, om zo te besparen op de autoreis.

Ook in Italië zelf zal u de portemonnee moeten bovenhalen, want bijna alle Italiaanse autosnelwegen zijn tolwegen, waarvoor u cash of met de bankkaart kunt betalen bij de tolpoortjes. Met de VIA-kaart kunt u via een soort prepaidsysteem ook sneller door de tolpoorten rijden.