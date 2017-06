Wie naar Spanje trekt op vakantie, is gewaarschuwd: het is er echt puffen geblazen. In juni liepen de temperaturen in sommige provincies op tot boven de 40 graden. Volgens de Spaanse meteorologische dienst zullen ook in de zomermaanden juli en augustus historische warmterecords verbroken worden. Vakantiegangers bereiden zich het beste voor op een mogelijke hittegolf door bijvoorbeeld de weer kleur-codes door te nemen die er kunnen worden afgekondigd:

Groen

Het weer levert geen direct gevaar op.

Geel

Het weer is in aanleg gevaarlijk. De weerfenomenen die worden verwacht zijn niet ongebruikelijk, maar wees wel op uw hoede wanneer bij activiteiten die afhankelijk zijn van meteorologische gevaren. Blijf de weersverwachtingen en waarschuwingen in de gaten houden en neem geen enkel vermijdbaar risico.

Oranje

Het weer is gevaarlijk. Er worden uitzonderlijke weerfenomenen verwacht. Schade en letsel zijn erg waarschijnlijk. Wees erg oplettend en houd u geregeld op de hoogte van de laatste weerberichten en waarschuwingen. Wees bewust van de soms onvermijdbare risico's. Volg elk advies dat door de autoriteiten wordt gegeven op.

Rood

Het weer is zeer gevaarlijk. Er worden uitzonderlijk actieve weergebeurtenissen verwacht. Grote schade en ongevallen zijn waarschijnlijk, in veel gevallen en in een groot gebied met gevaar voor lijf en leden. Houd u zich frequent op de hoogte van alle details van de verder weersontwikkeling en waarschuwingen. Volg opdrachten en adviezen van de autoriteiten onverwijld op en bereid u voor op buitengewone maatregelen.