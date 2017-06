Als u een autovakantie hebt geboekt naar la douce france, controleert u best op voorhand welke steden bij onze zuiderburen een milieuzone hebben ingevoerd. Wie in die milieuzones wil rijden, moet namelijk het ecovignet Crit'Air op zak hebben. Er bestaan er zes, elk met een verschillende kleur: van groen voor propere elektrische wagens tot grijs voor auto's die ouder zijn dan vijftien jaar. Als u vanaf 1 juli zonder het juiste vignet rondrijdt, dan riskeert u een boete van 68 euro. Parijs, Lyon en Grenoble hebben ondertussen al zo'n zone ingevoerd. Steden als Rijsel, Straatsburg, Bordeaux en Montpellier volgen pas in september.

Opgelet: het aanschaffen van een ecovignet is enkel en alleen verplicht als u van plan bent de desbetreffende steden binnen te rijden. Als u met de wagen naar Frankrijk rijdt, hebt u dus enkel in het centrum van Parijs een Crit’Air vignet nodig, en dat op werkdagen tussen 8 en 20 uur. In Lyon en Grenoble is dit enkel verplicht voor voertuigen boven de 3,5 ton, en dus niet voor personenwagens. Bent u van plan de steden te doorkruisen via de snelweg, dan is het aanschaffen van een ecovignet niet nodig.