Gisteren nam minister van Defensie Sylvie Goulard al ontslag. Ze wordt genoemd in het vooronderzoek naar centrumpartij MoDem en de mogelijke fictieve tewerkstelling van assistenten in het Europees Parlement.

Waar gaat het over? Het parket van Parijs gaat momenteel na of het MoDem (Mouvement Démocrate) van François Bayrou de wet heeft overtreden bij de aanstelling van medewerkers. Een voormalige medewerker had in een brief geschreven dat hij in 2010 en 2011 deels door de partij werd betaald en deels door een toenmalig Europarlementslid - evenwel zonder ooit voor dat parlementslid te hebben gewerkt.

Bayrou, die een erg belangrijke ministerportefeuille in handen heeft, laat in een mededeling weten dat hij "de beslissing heeft genomen niet deel uit te maken van een nieuwe regering". Hij geeft later op de dag, omstreeks 17 uur, nog een persconferentie. Begin vorige week riep de Franse premier Edouard Philippe collega Bayrou nog tot de orde, omdat hij druk zou hebben uitgeoefend op Radio France in verband met de berichtgeving van de zender over de zaak.