Ook in andere gebieden lopen de spanningen hoog op: dinsdag is een Russisch gevechtsvliegtuig tot op 1,5 meter genaderd van een Amerikaans toestel boven de Baltische Zee. Amerikaanse functionarissen zeiden dat het toestel bewapend was en zich grillig gedroeg. Het incident is het laatste in een lange reeks van "close encounters" die het gevolge zijn van het feit dat Russische en NAVO-strijdkrachten oefeningen houden in elkaars nabijheid.

Zondag heeft de Amerikaanse luchtmacht een Syrisch gevechtstoestel neergeschoten. Daarop kondigde Moskou aan dat toestellen van de coalitie ten westen van de Eufraat potentiële doelen kunnen worden. Rusland schortte ook zijn militair communicatiekanaal met het Pentagon voor de operaties in Syrië op. Dat kanaal moet de onzekerheid wegnemen over operaties van de Russische en Amerikaanse strijdkrachten en misverstanden vermijden.

Uit voorzorg heeft Australië zijn operaties in Syrië tijdelijk opgeschort. Australië heeft zes gevechtstoestellen in de Verenigde Arabische Emiraten die bombardementen uitvoeren in Syrië en Irak.