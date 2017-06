Otto Warmbier, de Amerikaanse student die vastzat in Noord-Korea, is naar huis gestuurd om te sterven. Minder dan een week na zijn vrijlating, is hij gisteren overleden in een ziekenhuis in Cincinnatti. Doodsoorzaak: ernstige hersenschade, opgelopen in zijn Noord-Koreaanse cel. Warmbier, 21 jaar oud, was anderhalf jaar geleden veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. Omdat hij in een hotel een affiche met propaganda voor het communistische regime zou hebben gestolen.

"Otto had een groot hart en nog een groter hart voor avontuur", zeggen de vrienden en leraren van zijn vroegere middelbare school in Ohio. Die zucht naar avontuur dreef hem twee jaar geleden, toen hij nauwelijks was afgezwaaid van "high school", naar Noord-Korea, een van de minst vanzelfsprekende reisbestemmingen die iemand kan bedenken.