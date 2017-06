Het etnisch en religieus getinte conflict in de Centraal-Afrikaanse Republiek begon in april 2013 toen de moslimmilitie Seleka de macht greep en president François Bozize verdreef. De militie kon tot in de hoofdstad Bangui doordringen. Tegen december sloeg de christelijke militie Anti-Balaka terug.

Het was het begin van grootschalige moordpartijen, ook in Bangui. Vele duizenden burgers werden over de kling gejaagd. Meer dan 2 miljoen anderen vluchten of waren op noodhulp aangewezen. Ex-kolonisator Frankrijk stuurde meteen troepen.

Begin 2014 werd de leider van Seleka, Michel Djotodia, gedwongen op te stappen onder druk van Frankrijk en andere Afrikaanse landen. Burgmeester Catherine Samba Panza van Bangui werd door een overgangsparlement aan het hoofd verkozen van een voorlopige regering. Ook de Verenigde Naties stuurden nog Blauwhelmen naar het land om de strijdende partijen te scheiden.

In Bangui werd het relatief rustig, maar in het binnenland gingen de slachtpartijen door. Een VN-rapport stelde dat een volkenmoord was vermeden, maar dat beide rebellenbewegingen misdaden tegen de mensheid hadden gepleegd. Er werd gesproken van minstens 6.000 doden