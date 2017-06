Warmbier was in een coma beland en had ernstige hersenschade opgelopen, volgens de Noord-Koreaanse autoriteiten het gevolg van botulisme en een slaappil.

Uit onderzoek in de VS is gebleken dat hij ernstige hersenschade opliep in alle delen van zijn hersenen. Van botulisme zou ook geen sprake zijn geweest.

De 22-jarige Warmbier overleed vandaag om 14.20 uur (20.20 uur Belgische tijd). In een mededeling bedankt de familie het ziekenhuis van de universiteit van Cincinatti, "dat alles deed wat het kon voor Otto". "Jammer genoeg hebben de vreselijke martelingen die onze zoon heeft ondergaan in Noord-Korea ertoe geleid dat er geen andere uitkomst mogelijk was."

Warmbier was op vorig jaar tot 15 jaar werkkamp veroordeeld omdat hij in een hotel een propagandabanier had gestolen. In Noord-Korea wordt dat beschouwd als een "misdaad tegen de staat".