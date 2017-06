"Veel Britten wensen de voordelen te behouden van in de Europese Unie te zijn. Ze denken we hebben wel veel voordelen, maar hoe kunnen we die houden, zonder daar al te veel voor moeten prijs geven. Dat zal moeilijk zijn. Eens men uit de EU is, uit de gemeenschappelijke markt, zijn daar gevolgen in termen van welvaart aan verbonden en men is nog niet tot dat inzicht gekomen", aldus Van Rompuy.