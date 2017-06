Het was een merkwaardig zich gisteren ter hoogte van de Sloebrug in Vlissingen in de Nederlandse provincie Zeeland: terwijl de ophaalbrug de hoogte in ging, bleek dat zich een vrouw op de fiets erop bevond. De brug steeg tot een hoek van wel 45 graden vooraleer de brugwachter op de noodstop drukte. Gelukkig kon de vrouw zich aan de reling vastklampen.

Een autobestuurder die zag wat gebeurde, is de vrouw volgens Nederlandse media ter hulp geschoten. Waarschijnlijk raakte ze niet gewond want toen de brug even later weer was neergelaten, stapte ze gewoon weer op de fiets. Ook de autobestuurder reed hierna door.

Hoewel alles goed is afgelopen, tilt de provincie Zeeland zwaar aan het incident en voert ze een onderzoek. Uit een analyse van camerabeelden blijkt volgens de NOS dat de vrouw in eerste instantie zelf schuld treft. Ze zou alle waarschuwingssignalen hebben genegeerd en onder de slagbomen door zijn gekropen.

De brugwachter zou op zijn beurt de vrouw te laat hebben opgemerkt. Toch zou amper 25 seconden hebben gezeten tussen het neerlaten van de slagbomen en het indrukken van de noodstop. Terwijl het onderzoek loopt, is hij op non-actief gezet.