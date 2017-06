Laurenta Oliveira geniet samen met haar man van een dessert. Portugezen zijn doorgaans nogal introvert, maar deze vrouw wil wat kwijt over de tragedie in haar vaderland.

"Verschrikkelijk, stel je maar eens voor dat je familie daar is achtergebleven", begint ze emotioneel. Zelf is ze zoals veel Portugezen in ons land afkomstig uit het noorden van het land, maar dit drama raakt duidelijk een gevoelige snaar bij alle Portugezen. "Je voelt je zo machteloos", gaat Laurenta verder. "Je wil wel helpen maar wat kan je doen?’. Daarmee verwoordt ze het gevoel waar veel Portugese bewoners van "t Stad" op dit moment mee worstelen.

Bovendien weet Laurenta zelf maar al te goed wat haar landgenoten op dit moment meemaken. "Al twee keer is het huis van mijn ouders in brand gestoken, maar ik was toen al naar België verhuisd". Brandstichting is een groot probleem in Portugal.