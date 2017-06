De Vlaamse Peggy Van Schepdael bevond zich op de Champs-Eysées en was getuige van wat op een mislukte aanslag lijkt. "Er kwam ineens een lange colonne politievoertuigen langs, op weg naar iets. Er reed een auto naast en ineens zagen we een van de agenten uit zijn voertuig hangen. Die moet iets in de wagen hebben gezien."

"De agent riep naar de bestuurder dat hij moest stoppen, maar hij reed door. Daarop zijn een paar agenten uit hun combi gesprongen. Op het moment dat ze richting wagen begonnen te stappen, was er een enorme steekvlam in die wagen." Volgens haar heeft de auto de politiecombi niet geramd: "Hij reed naast de colonne voertuigen."

De prefectuur van Parijs meldt dat er in de buurt een grootscheepse politieactie aan de gang is. De autoriteiten vragen om de buurt te vermijden, die trouwens hermetisch is afgesloten.