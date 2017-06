Vanochtend zijn de brexitonderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie officieel van start gegaan. Na een hele dag vergaderen kwamen de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier en de Britse minister voor de brexit David Davis vanavond met goed nieuws: ze hebben een akkoord bereikt over de agenda van de gesprekken. Die zullen in het Engels en het Frans verlopen.

Concreet zullen de beide partijen tussen 17 juli en 9 oktober een week per maand samenzitten. De rechten van Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk en die van Britse burgers in de Europese Unie krijgen de prioriteit. Ook het heikele punt van de grens tussen de republiek Ierland en Noord-Ierland staat bovenaan de agenda. Tot slot komt ook het kostenplaatje op tafel.

Volgens Davis zal de Britse premier Theresa May op de Europese top later deze week in Brussel zelf een voorstel doen over de rechten van de Europese en Britse burgers. "Vervolgens zullen we op 26 juni een document publiceren met daarin de grote lijnen van ons aanbod waarvan ik denk dat het een goede basis voor een akkoord zal zijn", maakt de minister zich sterk.