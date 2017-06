"Ik kan me zelf niet voorstellen dat ze in Downing Street 10 (red. de ambtswoning van de Britse premier) wil blijven, maar ze heeft geen keuze." Volgens van Bekhoven is May alleen nog premier omdat haar partij een nieuwe machtsstrijd voorlopig niet ziet zitten. "De Conservatieven willen niet wéér een nieuwe strijd om wéér een nieuwe leider."

De situatie is dan ook alles behalve rooskleurig. Net vandaag starten de onderhandelingen over de brexit. "May wil nog steeds een harde brexit, maar het is zeer de vraag of ze die door het parlement, door haar eigen kabinet zelfs, kan krijgen", zegt de correspondente. "De druk van de oppositie en het bedrijfsleven om een car crash te vermijden, om op zijn minst voor een tijdelijke zachtere middenweg te gaan, is enorm."

May heeft daarnaast te kampen met een enorm imagoprobleem, zeker na de dodelijke brand in Grenfell Tower afgelopen week. "Dat heeft de agenda veel meer beheerst dan de nakende brexit-gesprekken, al die politieke implicaties errond. De autoriteiten die er de kantjes van af liepen als het ging over brandveiligheid. Politici die huurders in sociale woningen negeerden. Bewoners die bedreigd werden als ze bleven klagen over brandgevaar. Het klimaat van bezuinigingen die de helden van vandaag - denk aan de brandweer- onderwaardeerden."

"Theresa May lijkt op een politiek leider die niet maar kan verwoorden wat er gebeurt, wat de kiezers willen horen: 'sorry, we sloegen de bal mis'. Ze lijkt geen empathie te hebben." Het politieke leven van May hangt aan een zijden draadje. "Ze lijkt haar houdbaarheidsdatum gepasseerd. Alles wat ze nu doet -goed of slecht- zal worden bekritiseerd of bespot."

Bovendien zijn ook alle andere mogelijk controversiële thema's uit haar programma geschrapt. "Haar minderheidsregering heeft de steun niet om controversiële zaken door het parlement te loodsen."