Hoe groot is het risico in ons land op een bosbrand van de omvang zoals in Portugal. "Bosbranden komen in ons land wel degelijk voor", zegt De Somviele. "Enkele weken geleden heeft het nog behoorlijk gebrand in de Ardennen in de buurt van Luik, maar in Vlaanderen is er natuurlijk veel minder bos. Grote inferno's zoals in Portugal zijn hierdoor per definitie niet mogelijk."

Los van het gebrek aan bos, is ook ons klimaat meer gematigd dan in Portugal. "Wat niet betekent dat je in een uitzonderlijk droge periode zoals nu niet extra voorzichtig moet zijn als je een bos bezoekt", benadrukt de boskenner. "Zorg vooral dat je zelf geen brand veroorzaakt. Vuur maken of zelfs roken is uit den boze. Mocht je toch vuur opmerken: verwittig dan onmiddellijk de brandweer en zorg dat je de locatie zo snel mogelijk verlaat."