Balliauw: “Vanavond een nieuwe brandhaard uitgebroken”

61 doden en 59 gewonden. Dat is de voorlopige dramatische balans van de grootste bosbrand die Portugal ooit heeft meegemaakt. Jan Balliauw is in het getroffen gebied.

