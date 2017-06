De ongeziene bosbrand in het centrum van Portugal is de dodelijkste in Europa in bijna 70 jaar. Een drama van deze schaal is al geleden van 1949, toen vielen 82 doden bij een brand in het zuidwesten van Frankrijk. Momenteel zijn in Portugal al 62 doden geteld, maar vermoedelijk loopt dat aantal nog op. "De politie en de brandweer zeggen dat er nog veel dorpen zijn waar ze nog niet zijn geraakt, omdat de verbindingswegen onderbroken zijn of er nog brandhaarden zijn", zegt Balliauw telefonisch in "De ochtend".