De aanrijding vond plaats rond 0.20 uur (1.20 uur Belgische tijd) bij de moskee van Finsbury Park, in Seven Sisters Road. Vlaming Thomas Van Hulle uit Eeklo woont vlak tegenover de plaats waar alles gebeurde. Hij beschrijft aan VRT Nieuws wat hij zag. "Ik zat in mijn kamer en hoorde heel veel geroep. Ik ging aan mijn raam kijken, buiten zag ik twee mensen op de grond liggen. Ik zag ook andere mensen die aan het schoppen waren op iemand anders. Dat bleek achteraf de dader te zijn."

Het incident gebeurde aan de uitgang van de moskee. "Alle mensen kwamen naar buiten, sommige mensen sprongen van een dak, klommen via de muur naar beneden... Er ontstond heel snel heel veel chaos. Enkele minuten later al was de politie in groten getale ter plaatse. Heel veel agenten waren zwaarbewapend." Ze zijn op dit moment nog altijd ter plaatse.

De ambulancediensten hebben verschillende voertuigen naar de plaats van het incident gestuurd. De Londense politie zegt dat er sprake is van 1 dode, 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.