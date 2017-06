Meestappen in een gay pride parade: in een land als Oekraïne blijft het een risicovolle onderneming. Daar zijn de optochten in het verleden al meermaals in geweld geëindigd na clashes met homofobe tegenbetogers.

Toch hebben vandaag zowat 2.500 mensen meegestapt in de gay pride parade in Kiev. Dat schrijft een woordvoerder van de politie op Facebook. Mensen trokken de straat op in kleurrijke kostuums en met regenboogvlaggen en leuzes als "Love and let love".

Om alles veilig te laten verlopen, waren liefst 5.000 politieagenten opgetrommeld. Ook de route van de optocht is op het laatste moment nog gewijzigd. Op voorhand hadden homofobe ultranationalisten immers gezworen dat de parade in "een bloedbad" zou eindigen. Uiteindelijk zijn zij met enkele honderden opgedaagd voor een tegenbetoging. Enkelen onder hen raakten slaags met de politie. 2 agenten raakten gewond en 6 van de tegenbetogers zijn opgepakt.