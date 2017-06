Het is de Revolutionaire Garde die vanavond op zijn website met het nieuws uitpakt. Dat is een elite-eenheid binnen het Iraanse leger. Concreet heeft Iran naar eigen zeggen verschillende middellangeafstandsraketten afgevuurd op "terroristische bases" in de buurt van Deir el-Zor in het oosten van Syrië. Die regio staat onder controle van terreurgroep IS.

De Iraanse aanval is een vergelding voor de twee terreuraanslagen die IS op 7 juni in Teheran heeft uitgevoerd, een bij het parlement en een bij het mausoleum van ayatollah Ruhollah Khomeini. Daarbij zijn 17 doden gevallen.

Meer details geeft de Revolutionaire Garden niet vrij. Hoe dan ook is een Iraanse aanval op Syrisch grondgebied zeldzaam in de oorlog in Syrië. De Iraanse machthebbers steunen immers het regime van de Syrische president Bashar al-Assad.