Afgelopen nacht woedde een hevige brand in een opslagplaats van een boerderij in Koewacht, op de grens met Nederland. In de loods lag voornamelijk stro, maar op het dak lagen asbesthoudende platen die door de grote hitte kapotgesprongen zijn, waardoor asbestvezels in de rookpluim zijn terechtgekomen.

Gezien de windrichting is het volgens het gemeentebestuur van Stekene niet uitgesloten dat vezels met de rookpluim neergekomen zijn in Koewacht-centrum, en om dat met zekerheid te kunnen bepalen zullen de volgende dagen bodemstalen worden genomen in de wijde omgeving van de brandhaard.