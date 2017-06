Op CNN zei Sekulow later dat Trump met zijn tweet enkel naar berichtgeving over een onderzoek verwees. "De tweet van de president was een antwoord op de vijf anonieme bronnen die doelbewust informatie lekten naar The Washington Post." Nog volgens Sekulow is Trump "niet bang voor een onderzoek" want "er is geen onderzoek".

Het "misverstand" heeft volgens de advocaat ook te maken met het feit dat een bericht op Twitter niet meer dan 140 karakters mag tellen. Daarom kon de president volgens hem in zijn tweet niet naar The Washington Post verwijzen. "Dat is het, een eenvoudige verklaring."