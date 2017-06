De Britse pers gaat ervan uit dat Ken en Margaret Harris het langst gehuwde koppel in Groot-Brittannië zijn, of alleszins toch een van de langst gehuwde. Hun hartverwarmende verhaal ontroert heel wat Britten.

Het koppel huwde in 1937, twee jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De oorlog leidde ertoe dat Ken naar Birma werd gezonden met het leger, de enige keer dat ze van elkaar gescheiden werden. Nadien brachten ze elke dag samen door. Ze kregen ook twee kinderen, Alan en Ann.

Maar ruim een maand geleden werden ze gescheiden, omdat Ken na een val met een gebroken heup in het ziekenhuis werd opgenomen. De man, die slager van beroep was, dacht dat hij zijn vrouw nooit meer terug zou zien. Maar zijn herstel verliep voorspoedig en na een maand al mocht hij het ziekenhuis verlaten. Ken en Margaret, die aan dementie lijdt, zijn intussen herenigd in een woonzorgcentrum in het zuiden van Wales, net op tijd om samen hun 80e huwelijksverjaardag te vieren.

"Het is een heel gevecht geweest om hen samen te kunnen houden", zegt een schoondochter van het koppel aan de BBC. "Ze houden elke dag elkaars hand vast vanwege de herinnering aan de scheiding door de oorlog. Ken heeft zijn leven gegeven voor dit land en hij verdient het om samen te kunnen zijn met zijn vrouw. Ze zijn een heel liefhebbend koppel en we zijn trots dat we samen met hen hun 80e huwelijksverjaardag hebben kunnen vieren."