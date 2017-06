Lage opkomst voor tweede ronde Franse parlementsverkiezingen

De Fransen zijn duidelijk kiesmoe. De opkomst in de tweede ronde van de parlementsverkiezingen is nog lager dan bij de eerste ronde vorige week. Om 17u was nog maar 35 procent van de Fransen gaan stemmen. Niemand twijfelt overigens aan een monsteroverwinning voor de beweging van president Macron.

