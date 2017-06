Na de brand in het Londens flatgebouw wordt gespeculeerd of het materiaal dat gebruikt werd als gevelbekleding een rol kan gespeeld hebben bij de brand. "Ik begrijp dat de brandbare gevelbekleding, die in Europa en de VS verboden is, hier in Groot-Brittannië ook verboden is", zei minister Hammond aan de BBC.

Er wordt onderzocht of de voorschriften inzake brandbeveiliging met voeten zijn getreden. Volgens de commerciële zender ITV zou ervoor gekozen zijn geen brandwerende gevelbekleding te kiezen omdat die 2 pond per paneel meer kost.