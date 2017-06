De luchtaanval gebeurde op een markt in de noordelijke provincie Saada. Dit is een bolwerk van de sjiitische Houthi-rebellen in Jemen.

Het luchtbombardement werd vermoedelijk uitgevoerd door de Arabische coalitie geleid door Saudi-Arabië.

Op de markt waren veel verkopers van qat. Qat is drug afkomstig van een boompje dat in de bergen van Jemen groeit. De consumptie van qat is streng verboden in Saudi-Arabië.