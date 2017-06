Verfrissende beelden: waterval in China op haar mooist na zware regens

De waterval op de grens tussen China en Vietnam, in China Detian en in Vietnam Ban Gioc genoemd, is zelden zo breed geweest. Na de recente zware regenperiode is het waterdebiet erg hoog. Een groot contrast met het droogteprobleem in ons land.

