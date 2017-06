May: “Hulp aan slachtoffers torenbrand niet goed genoeg”

De Britse premier Theresa May geeft voor het eerst toe dat de officiële hulp aan de slachtoffers van de appartementsbrand in London "niet goed genoeg" was. May heeft vandaag een delegatie van slachtoffers en hulpverleners ontvangen in haar ambtswoning in Downing Street. May ligt alsmaar heviger onder vuur voor haar afstandelijke en kille reactie op de ramp. Het aantal doden na de ramp is intussen verder opgelopen tot 58.

