Het blijft een gevaarlijk beroep dat sommigen met de dood bekopen: dat van matador, de torero die bij stierengevechten de stier ook werkelijk doodt. Vandaag is dat lot Iván Fandiño te beurt gevallen.

De Spaans-Baskische stierenvechter was aan het werk in een arena in Aire-sur-l'Adour in het zuiden van Frankrijk toen het grondig misliep. Een eerste stier had hij nog "succesvol" een kopje kleiner gemaakt, maar een tweede exemplaar wist hem in de lucht te zwieren en vervolgens met een hoorn te doorboren nadat hij op de grond was gevallen.

Fandiño werd zwaargewond naar het ziekenhuis van Mont-de-Marsan afgevoerd, maar daar bezweek hij aan zijn verwondingen. De hoorn van de stier had zijn long doorboord en dat is hem fataal geworden. Hij was 36 en laat een vrouw en een kind na.

Ook vorige zomer stierf een stierenvechter nadat hij door een stier was aangevallen. Dat gebeurde in Spanje. De 29-jarige Víctor Barrio werd toen eveneens door een hoorn doorboord en stierf later in het ziekenhuis.