De diefstal heeft donderdag plaatsgevonden in een opslagplaats aan de Pieter Lieftinckweg in Zaandam. Via Facebook hoopt de politie tips te verzamelen die naar de dader(s) kunnen leiden. Eén van de flessen heeft immers een waarde van 25.000 euro.

"Alles heeft te maken met vraag en aanbod", legt Bob Minnekeer aan deredactie.be uit hoe het kan dat een fles whiskey zo'n hoge waarde heeft. Hij is een absolute whiskey-autoriteit in Vlaanderen.

"Als whiskey uit een limited edition en het juiste vat komt en 40 of 50 jaar oud is, dan gaat de prijs pijlsnel omhoog. Sommige flessen zijn meer dan 100.000 euro waard. Veel mensen investeren dan ook in whiskey en speculeren ermee."