De aanvaller blijkt de burgemeester te zijn van het dorpje Champignolles, in Normandië. Hij is partijloos, maar was vroeger lid van de middenpartij UDI.

De man werd herkend door ooggetuigen en camerabeelden en heeft zich dus vanochtend bij de politie gemeld. Hij is aangehouden voor "vrijwillige gewelddaden tegen iemand met een missie in de openbare dienst".

De conservatieve Nathalie Kosciusko-Morizet werd vorige week door een voorbijganger aangevallen, toen ze pamfletten uitdeelde op een markt in Parijs. Ze is een kandidate voor Les Républicains bij de parlementsverkiezingen in Frankrijk, waarvan de tweede ronde morgen plaatsvindt. Ze is ook nog minister van Milieu geweest onder president Nicolas Sarkozy.

De reden voor de aanval is nog niet bekend. Ooggetuigen merkten wel op dat de man haar bij de aanval uitschold voor "bobo de merde" (bourgeoise, bohême) en haar toeriep dat het haar schuld was dat ze de socialistische Anne Hidalgo als burgemeester hadden.

Kosciusko-Morizet was een aantal minuten buiten westen, maar werd snel geholpen door de brandweer. Ze werd nadien naar het ziekenhuis gebracht. De dag erna liet ze weten dat het al beter ging.