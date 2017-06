Vandaag kunnen de inwoners van Saint-Pierre et Miquelon, Guyana, de Franse Antillen en Frans-Polynesië hun stem al uitbrengen. Dat geldt ook voor Fransen die wonen in Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika of in het Caraïbische gebied. Morgen is de rest van de Franse burgers aan de beurt.

In totaal kunnen meer dan 47 miljoen kiezers hun stem uitbrengen, maar naar alle verwachting zal de opkomst laag zijn. Het lijkt erop dat veel Fransen kiesmoe zijn na de presidentsverkiezingen, die ook al in twee rondes verliepen. Bij de eerste ronde van de parlementsverkiezingen, vorige week, was de opkomst historisch laag (51,3 procent).

Hoe dan ook stevent "La République en Marche" (LREM), de nieuwe centrumpartij van president Emmanuel Macron, af op een monsterscore. Na de eerste ronde bleek al dat LREM ruim op kop lang met 32,3 procent van de uitgebrachte stemmen. Het traditioneel rechtse "Les Républicains" kreeg toen 21,5 procent, het extreemlinkse "La France insoumise" 13,7 procent, het extreemrechtse Front National 13,2 procent en de socialistische PS 9,5 procent.