Franse burgemeester waarschuwt voor onervarenheid van toekomstige parlementsleden

Frankrijk krijgt maandag naar alle verwachting veel nieuwe gezichten in het parlement. Want de partij van president Macron zal in de tweede stemronde morgen wellicht de hoge score van de eerste ronde verder doordrukken. Stéphane Demilly, burgemeester van het stadje Albert, en geen lid van La République en Marche, maakt daarbij een kanttekening.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Franse burgemeester waarschuwt voor onervarenheid van toekomstige parlementsleden

Frankrijk krijgt maandag naar alle verwachting veel nieuwe gezichten in het parlement. Want de partij van president Macron zal in de tweede stemronde morgen wellicht de hoge score van de eerste ronde verder doordrukken. Stéphane Demilly, burgemeester van het stadje Albert, en geen lid van La République en Marche, maakt daarbij een kanttekening.