"Ik moet u jammer genoeg melden dat er die bewuste nacht 58 mensen aanwezig waren in de Grenfell Tower die nog worden vermist", zegt politiewoordvoerder Stuart Cundy. "We moeten ervan uit gaan dat zij dood zijn."

Nog volgens Cundy zijn de 30 doden over wie tot nu toe sprake was inbegrepen in het nieuwe cijfer. De politie sluit ook niet uit dat het dodental nog verder kan oplopen. De Britse openbare omroep BBC gaat uit van een 70-tal dodelijke slachtoffers.

Dat er drie dagen na het "towering inferno" nog altijd geen duidelijkheid bestaat over het aantal slachtoffers komt omdat de politie het volledig uitgebrande torengebouw nog altijd niet helemaal heeft kunnen doorzoeken. Gisteren hebben de hulpdiensten hun zoektocht naar eventuele slachtoffers nog moeten onderbreken omdat er instortingsgevaar dreigde, maar nu is het gebouw weer voldoende veilig verklaard.

In het Londense district Kensington heerst nogal wat ongenoegen omdat eerdere klachten over de veiligheid in de Grenfell Tower grotendeels onbeantwoord zijn gebleven. Ook de aanpak van de hulpverlening na de brand en de koele reacties van de regering-May leiden tot ergernis.