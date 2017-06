De traditie wil dat de Queen op "Trooping the colours" haar meest fleurige outfit uit haar garderode haalt. Vorig jaar trok ze alle aandacht in een felgroen ensemble (zie onderste foto), tot grote vrolijkheid van de aanwezige pers toen. Dit jaar is het soberheid troef: de Queen koos voor een pastelblauwe outfit. Er wordt gefluisterd dat Elizabeths bewuste keuze voor soberheid een symbolische betekenis heeft. Na de brand in de woontoren in Londen van eerder deze week acht ze een opvallende verschijning niet gepast.

Wie daarentegen wel voor het eerst voor een opvallend kleurrijke outfit koos, is prinses Kate. Na het pastelroze vorig jaar werd het dit jaar een snoepjesroze ensemble. Haar dochter prinses Charlotte werd trouwens gekleed in een bijpassend lichtroze jurk. Over de betekenis van deze outfitwissel, is de royaltypers het niet eens.