Tegenover de BBC probeerde May de gemoederen te bedaren. Ze benadrukte dat er een "diepgaand onderzoek" komt en dat de brand "tot op de bodem zal worden uitgespit". Maar het brengt weinig zoden aan de dijk, wel integendeel, zegt correspondent Lia van Bekhoven.

"Op de vragen 'Wat gaat u doen? Heeft u de publieke stemming niet verkeerd ingeschat?' blijft ze maar herhalen 'we doen ons uiterste best om de zaak te verlichten, we doen alles om mensen te helpen, we doen wat we kunnen', maar daar blijft het bij", analyseert Van Bekhoven. "Ze slaagt er maar niet in om zich aan te sluiten bij de nationale stemming, om grip te krijgen op wat gebeurt. Ze lijkt totaal verloren."

"May is zo ongelooflijk houterig", vindt Van Bekhoven ook. "Mensen verwachten van een leider dat als je niet echt meevoelt, dat je dat op zijn minst kan faken. Maar ook daar slaagt ze niet in.". Het mag dan ook niet verwonderen dat May intussen in de Britse media als "Maybot" wordt omschreven, een samenstelling van "May", en jawel, "robot". Want, zo zegt Van Bekhoven, velen vinden de menselijkheid bij May ver zoek.